Repair-Café Rheinfelden: Reparieren statt Wegwerfen

Müllberge verhindern

Die Bewegung mit dem „Repair Café“ kommt aus den Niederlanden und hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Kontrapunkt in der vom Wegwerfen geprägten Gesellschaft zu setzen. Viele Gegenstände und Geräte funktionieren nicht mehr, oftmals ist es aber nur eine Kleinigkeit, die repariert werden muss. Mitunter fehlt es an einem nicht zu bekommenden Ersatzteil, oder man hat nicht das Wissen, um es selbst zu reparieren. Das hat zur Folge, dass immer mehr Müll produziert wird, denn es werden Sachen entsorgt, welche eigentlich noch lange benutzbar wären. Hier setzt die Idee des „Repair Café“ an. Bürger bringen ihre kaputten Gegenstände mit zum Repair Café, dort zeigen ihnen Fachleute, wie sie die Reparaturen selbst ausführen können und legen dabei gerne selbst Hand an. Dadurch werden im Idealfall auch Müllberge verhindert und die Menschen gehen wieder mit einem gebrauchsfähigen Gegenstand nach Hause. Das „Repair Café“ hat in diesem Sinne nur Vorteile – und eine Tasse Kaffee oder Tee gibt es allemal dazu.