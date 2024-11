Reparieren statt Wegwerfen: Im Repair Café arbeiten die Überzeugungstüftler

Otto Hugenschmidt, ebenfalls lizenzierter Funkamateur, erklärt das Vorgehen: Als erstes sucht er im Internet nach typischen Schadstellen für das jeweilige Gerät. Mit etwas Glück existiert sogar ein YouTube-Video, das das weitere Vorgehen Schritt für Schritt erklärt.

Neue Aktionen

Für die kommenden Monate hat sich das Team zwei neue Aktionen ausgedacht. Ab sofort können dort alte Brillen abgegeben werden, die dann ausgemessen und gereinigt an Personen mit einer Sehschwäche in aller Welt verschenkt werden.

Darüber hinaus wollen die Veranstalter Kinder und Jugendliche ab acht Jahren stärker für Technik begeistern und bieten Workshops im Löten an. Beim Quartiersfest in Stetten und dem Sommerfest an der Albert-Schweitzer-Schule wurden damit gute Erfahrungen gemacht. Das Angebot soll zum ersten Mal am Samstagmorgen, 15. Februar, stattfinden.

Die nächstes Cafés

Das nächste Repair Café findet am Samstag, 23. November, 10 bis 12.30 Uhr, in der Gewerbestraße 9 statt.Termine 2025: jeweils samstags von 10 bis 12.30 Uhr am 15. Februar, 5. April, 28. Juni, 20. September und 15. November, Halle 9 und jeweils freitags von 17 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Steinen am 28. März, 23. Mai und 16. Juli.