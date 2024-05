Baum hat von ihren Sorgen berichtet, der starken Belastung, fehlendem Respekt und Aggression in der Bevölkerung. Aber auch davon, woher sie ihre Energie haben. Dieses Mal ist der 51-Jährige in Hamburg unterwegs und steht buchstäblich bei den Flammen. RTL zeigt "Einsatz für Henning Baum: 112 Inside Feuerwehr" am Donnerstag um 20.15 Uhr.

Die Sendung geht der Frage nach, was es heutzutage heißt, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu sein. Was motiviert diese Menschen, ihr eigenes Leben zu riskieren, um andere zu retten? "Ich vermute, weil es ein spannender Beruf ist, der Mut und Einfallsreichtum erfordert", sagt Baum dazu im dpa-Interview. "Außerdem ist es ein gutes Gefühl, anderen Menschen zu helfen, vielleicht sogar sie zu retten." Er habe die Feuerwehrleute auch als äußert kameradschaftlich kennengelernt, so der Schauspieler. "Der Tagesablauf bei der Feuerwehr ist eingebettet in bestimmte Rituale wie das gemeinsame Zubereiten der Mahlzeiten. Das stärkt den Zusammenhalt und hat etwas unglaublich Wohltuendes und diese Einigkeit ist gerade auch im Krisenfall wichtig."