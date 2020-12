Repräsentative Umfrage Zukunftsforscher: Achterbahn der Gefühle in Corona-Krise

Reisewarnungen und -verbote hätten die Reiselust vertrieben. Mehr als zwei Drittel der Deutschen (70 Prozent) gaben an, sie wollten 2021 zu Hause bleiben oder in Deutschland Urlaub machen. Veranstalter von Fern- und Auslandsreisen müssten sich auf Singles und junge Leute konzentrieren, meint Opaschowski. Alle übrigen scheuten das Risiko. Vor allem Ostdeutsche (77 Prozent) und Senioren (82 Prozent) denken nicht an eine Auslandsreise. Bei einer Überwindung der Corona-Pandemie könnte sich dieser Trend allerdings schnell ändern. Für die Folgejahre rechnet Opaschowski mit einer "Explosion der Reiselust".

Unter dem Eindruck der Corona-Maßnahmen erwarten gut zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten, dass die Bürger im neuen Jahr mehr zusammenhalten werden. Dabei vertrauen sie zunächst auf die eigene Familie und die Nachbarn. Gut die Hälfte (52 Prozent) ist der Ansicht: "In anhaltenden Krisenzeiten sind Nachbarn oft hilfreicher als Freunde." Die Menschen hätten die Erfahrung gemacht, dass sich Freunde in ihr Schneckenhaus zurückzögen, so wie es die Corona-Empfehlungen auch verlangten, erklärt Opaschowski.

Krisengewinner sind seiner Ansicht nach eindeutig die regierenden Politiker. Nach Jahren der Abkehr vertrauten ihnen die Bürger wieder viel mehr. Die Ministerpräsidenten suchten geradezu die Nähe zur Bevölkerung, hat Opaschowski beobachtet. Für die Bundestagswahl im September bedeute dies gute Chancen für die regierenden Parteien.

Sorgen, die in anderen Jahren die Deutschen umtrieben wie Klimawandel, Flüchtlingsintegration, Kriminalität, Angst vor Krieg, seien in der Corona-Krise in den Hintergrund getreten. "Die Pandemie tut richtig weh, der Klimawandel ist immer noch weit weg, auch bei jungen Leuten", sagt Opaschowski.

