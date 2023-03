Retter ziehen Bilanz Feuerwehr stets einsatzbereit

Grußworte

Walter Jucker, Vizeammann und Stadtrat aus der Schweizer Schwesterstadt, war gekommen, da es die letzte Hauptversammlung unter der Regie von Dietmar Müller war. „Wir haben zusammen gearbeitet und pflegen beide das Hobby Feuerwehr“, sagte Jucker und lobte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Lob und Anerkennung sprachen auch Kreisbrandmeister Uwe Häubner, Verbandsvorsitzender Reiner Jacob und Rheinfeldens Polizeichef Manfred Geiges aus.

Ehrungen

Marc Leber und Lukas Dickmann, beide von der Feuerwehr Rheinfelden Schweiz, erhielten die Medaille für Internationale Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen in Bronze in Würdigung des grenzüberschreitenden Miteinanders. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erhielt die Ehrenmedaille des Deutschen Feuerwehrverbandes.Träger des Ehrenkreuz in Silber vom Deutschen Feuerwehrverband ist Dietmar Müller. Die Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbandes Baden Württemberg für seine siebte Amtsperiode als Abteilungskommandant in Nollingen wurde Rudolf Streule zuteil. Das Ehrenkreuz in Bronze für 33 Jahre als Kassierer der Abteilung Degerfelden ging an Richard Burger. Martin Schwaiger aus der Abteilung Warmbach ist 50 Jahre im aktiven Feuerwehrdienst, 40 Jahre sind es bei Jürgen Denninger (Warmbach), Alfred Steiner (Eichsel) und Stefan Maier (Minseln). 30 Jahre dabei sind Tobias Lindemer (Herten), Uwe Kuhlmann, Holger Rübsam, Martin Kuny und Konrad Jehle Junior (alle Nordschwaben) und Florian Bieger (Adelhausen). Für 20 Jahre ausgezeichnet wurden Jonas Loritz (Warmbach), Jürgen Amrein (Herten), Alexander Scholze (Minseln), Ulrich Faigle und Sebastian Schmidt (Rheinfelden), Manuel Hirschbeck (Karsau). 15 Jahre dabei sind Pascal Menkenhagen, Alex Lichtenwald und Tim Paulike (alle Rheinfelden), Florian Rinderlin (Degerfelden), Pascal Oldenburg (Eichsel), Alexander Bär (Nollingen), Karl Rütschle und Lukas Rütschle (Adelhausen).