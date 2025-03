Rettung aus dem Eis: Kleinflugzeug stürzt auf zugefrorenen See in Alaska

Washington - Rettung nach über zwölf Stunden auf einem zugefrorenen See in Alaska: Ein Vater ist mit seinen zwei Kindern im Süden des US-Bundesstaats vom bereits halb im Wasser versunkenen Wrack ihres abgestürzten Kleinflugzeugs gerettet worden. US-Medien veröffentlichten Bilder der einsamen Maschine inmitten der eisigen Weiten Alaskas. Offensichtlich hatten die drei Insassen großes Glück: Sie waren aus noch ungeklärten Gründen mit dem Flugzeug verunglückt und am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, wie der örtliche Sender KTUU berichtete.