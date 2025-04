Rettungswesen im Oberen Wiesental Feuerwehr Adelsberg steht vor dem Aus

„So geht es nicht weiter“

Eine Ortschaft ohne eigene Wehr? Und was ist, wenn es brennt? Ortsvorsteher Bernhard Zimmermann berichtete, wie er auf die Bedeutung der Einsatzkräfte aufmerksam wurde: nämlich beim Feuer in Blauen vor einigen Jahren. „Blauen ging damals knapp an der Katastrophe vorbei“, so seine Einschätzung. Blauen gehört zum weitläufigen Einsatzgebiet der Adelsberger.

Abteilungskommandant Matthias Zimmermann Foto: Gerald Nill

Namensvetter Matthias Zimmermann übernahm. Er schilderte, wie jedes Jahr ein Wehrmann aus Altersgründen ausschied, seit er 2016 die Abteilungskommandantur übernahm. „Jetzt fehlen neun Aktive“, so die ernüchternde Feststellung. Im vergangenen Jahr kamen nur noch drei oder vier Kräfte zu den Proben. „Da war klar: So geht’s nicht mehr weiter.“ Auf dem Papier stehen bei der Abteilung Adelsberg noch acht Aktive, von denen im nächsten Jahr aber zwei wegziehen werden. Als im Nachbarort Gresgen im März das Feuer in einem Wohnhaus ausbrach, konnte die Abteilung Adelsberg nur drei Kräfte zur Unterstützung aufbieten. Was ist, wenn es in Adelsberg brennt? „Wie soll es weiter gehen?“, fragte auch der Abteilungskommandant.