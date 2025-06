Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend gegen 23 Uhr auf der L 139 von Adelhausen kommend an der Einmündung zur K 6333 geradeaus weitergefahren, ohne anzuhalten, berichtet die Polizei. Dabei kollidierte er mit einer 72-jährigen Pkw-Fahrerin, die von Minseln kommend in Richtung Maulburg unterwegs war. Es wurde niemand verletzt. Der Unfallschaden beträgt etwa 10 000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.