Rheinfelden 2018 kann sich etwas tun

Beim Thema eines neuen und sicheren Radweges zwischen Riedmatt und Kraftwerk Schwörstadt könnte sich im nächsten Jahr etwas tun. Für eine Machbarkeitsstudie sind im Etat 2018 dafür 21 000 Euro eingestellt.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Paul Renz (CDU) wies allerdings darauf hin, dass nicht nur die Variante mit der schwierigen Sägebachüberquerung untersucht werden soll, sondern ebenfalls eine Variante entlang der Bundesstraße B 34. Alfred Winkler (SPD) hielt es dagegen für sinnvoller, zunächst nur die eine Variante zu prüfen und erst dann an die nächste Variante heranzugehen, wenn sich die erste als nicht machbar oder als zu teuer erweise.

Vorstudie existiert

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erinnerte an eine bereits existierende „interessante Vorstudie“, die allerdings schon kosten in siebenstelliger Höhe aufgeworfen habe. „Wir dürfen die Planungen nicht so eng sehen, es müssen auch Alternativen diskutiert werde“, forderte er. Grundsätzlich erwartet er bei dem Radwegprojekt finanzielle Unterstützung durch den Bund, ganz so, wie dies auch bei der Planung einer, allerdings nicht zustande gekommenen, Überführung über die B 34 der Fall gewesen wäre.

Der Karsauer Ortsvorsteher Jürgen Räuber (SPD) konnte sich durchaus mit den neuerlichen Überlegungen anfreunden. „Das hört sich gut an“, bemerkte er, gab aber zu bedenken, dass auch eine mögliche Unterführung nur an wenigen Quadratmetern Fläche an Grunderwerb, die von Privat dazu hätten abgegeben werden müssen, gescheitert sei. Und jetzt sei bei den neuen Planungen ebenfalls Grunderwerb nötig. „Doch es handelt sich um die gleichen Privatpersonen“, so Räuber süffisant. Eberhardt beruhigte: „Wir sind noch ganz am Anfang der Planungen.“