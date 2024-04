Rheinfelden: 250 Besucher suchen Praxis-Kontakt

Obwohl es vereinzelt unter den Standbetreibern anders gewirkt haben mag: Die zweite Auflage des Berufs- und Informationstags an der Schillergemeinschaftsschule war erneut ein Erfolg. Wie Andrea Naujeck von der Wirtschaftsförderung Rheinfelden zum Ende der Veranstaltung mitteilte, waren rund 250 Besucher gekommen. Darunter einerseits Schüler ab der fünften Klasse, aber neben Eltern auch Personen zwischen 20 und 30 Jahren, die die Gelegenheit nutzten, sich über Berufsfelder und Arbeitgeber aus erster Hand informieren zu können. Auch Schulleiter Hans Peter Brugger gab sich zufrieden: „Die Stimmung war gut. Wir haben weitergelernt“, bilanzierte er und freute sich schon auf das kommende Jahr, in dem die nächsten Erkenntnisse in die noch frische Veranstaltungsreihe seiner Schule eingepflegt werden sollen, nach dem über viele Jahre die Gertrud-Luckner-Realschule für die kleine Veranstaltung verantwortlich zeichnete.