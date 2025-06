Ein 37-jähriger Mann soll am Mittwoch gegen 23.20 Uhr an der Bahnhaltestelle Beuggen von zwei unbekannten jungen Männer mehrfach mit Fäusten geschlagen worden sein, berichtet die Polizei. Der 37-Jährige befand sich wie die beiden jungen Männer im Zug und stieg an der Haltestelle Beuggen aus. Die beiden jungen Männer folgten ihm und schlugen im Bereich des Kastanienwegs mehrfach mit ihren Fäusten auf den 37-Jährigen ein. Der Geschädigte konnte über eine Treppe auf die B 34 flüchten, wo ein Zeuge mit seinem Fahrzeug anhielt und dem Mann zur Hilfe eilte. Die beiden jungen Männer flüchteten. Mit einer Kopfplatzwunde wurde der 37-Jährige vom Rettungsdienst in ein Spital nach Basel gebracht. Hinweise zu der Tat werden an das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/ 7 40 40 erbeten .