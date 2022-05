Rheinfelden 70 Jahre alt und trotzdem sehr agil

Offiziell eröffnet wurde das Mieterfest, das auch sehr gut in das Programm zum 100-Jahre-Stadtjubiläum passte, von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Er betonte noch einmal, dass es sich um eine gemeinsame Feier für die Wohnbau und das Stadtjubiläum handle. Den vielen Besuchern rief der Rathauschef zu, dass die Verschiebung des Jubiläums der Wohnbau in das Jahr 2022 auch die Gelegenheit biete, gemeinsam das Stadtjubiläum zu feiern. Den Mietern der Städtischen Wohnbau GmbH dankte er für deren Treue und betonte in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnbau, dass man alles daran setze, zufriedene Mieter zu haben. Konkret wies Eberhardt auf die hohen Investitionen in die Schaffung des so dringend benötigten neuen Wohnraums in Rheinfelden wie auch auf die immensen Investitionen in den Bestand hin.