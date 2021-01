Rheinfelden A 98: Bis April nur eine Fahrspur

Rheinfelden. Die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes baut für den Neubauabschnitt der A 98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der neuen Anschlussstelle Minseln zwei neue Verkehrszeichenbrücken. Diese werden laut einer Mitteilung erforderlich, um die Wegweisung der beiden Fahrtrichtungen in Richtung A 861 Rheinfelden-Mitte (Grenzübergang in die Schweiz) beziehungsweise in Richtung A 98 Rheinfelden-Ost/ Schaffhausen besser darzustellen. Die Standorte der beiden Verkehrszeichenbrücken befinden sich im Zuge der A 98 zwischen der Anschlussstelle Lörrach-Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein. Da dieser Streckenabschnitt der A 98 in Fahrtrichtung Dreieck Hochrhein aufgrund der laufenden Böschungssicherungsarbeiten an der Dultenaugrabenbrücke zurzeit gesperrt ist, werden Absperrvorrichtungenfür die Herstellung der Verkehrszeichenbrücken lediglich auf der A 98 in Fahrtrichtung Lörrach erforderlich, so die Mitteilung.