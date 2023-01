Am Herrschaftsbucktunnel (Foto) sind laut Autobahn GmbH einige Funktionstests und Reparaturarbeiten an der Leit- und Verkehrstechnik sowie Arbeiten an Kabelschächten erforderlich. Deshalb muss die A 98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost in den Nächten vom 16. bis 20. Januar jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer auf der A 98 von Lörrach in Richtung Rheinfelden-Ost beziehungsweise Bad Säckingen werden über die A 861 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte geführt. Auf der A 861 erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über die B 316 in Richtung Bad Säckingen. Für Verkehrsteilnehmer, die von Minseln/Rheinfelden-Ost her kommen, ist die Umleitung zur Autobahn beschildert. Foto: Tim Nagengast