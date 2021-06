Rheinfelden Ab 1. Juli: Licht aus und Film ab!

Bei aller Vorfreude mischt sich aber auch Unverständnis in die Gemütslage von Bernd Gschöpf. Er sieht nämlich eine gewisse Ungleichbehandlung gegenüber der Gastronomie. Für den Kinobesuch sei nämlich das GGG-Prinzip verpflichtend, sprich: Nur Getestete, Geimpfte und Genesene dürfen rein. Zudem gilt im Saal neben dem Abstandsgebot die Maskenpflicht. „Das ist also deutlich strenger als im Lokal“, sagt der Betreiber des Rheinfelder Kinos. Lediglich beim Essen dürfe man im Kinosessel die Maske abnehmen. Gschöpf ist gespannt, ob und wie lange diese Verordnung in Baden-Württemberg noch gilt. „Es bleibt also spannend, ob und welche Lockerungen in den nächsten Wochen verordnet werden“, sagt Gschöpf, der ja neben Rheinfelden auch die Kinobetriebe in Waldshut-Tiengen übernommen hat.

Derweil hat er die Zeit des Lockdowns genutzt, um das Kino in Rheinfelden zu modernisieren und aufzuhübschen. „Aktuell liegen wir in den letzten Zügen, sind zum 1. Juli aber startklar“, erklärt der Betreiber.

Stolz zeigt Bernd Gschöpf sich darüber, dass seine privaten Rücklagen das Überleben der Firma garantiert hätten. Staatliche Förderung sei eher spärlich und überschaubar geflossen, wobei die Hilfen für dieses Jahr noch ausstehen und beantragt werden sollen. „Dem Unternehmen geht es wirtschaftlich nicht schlecht“, resümiert der Firmenchef.