Rheinfelden Ab heute Behinderungen im Tunnel

Die Steuerung des Tunnels Nollinger Berg wird in einer kurzfristigen Maßnahme saniert, da immer wieder Störungen in der Leittechnik aufgetreten sind. Um die Arbeiten – zum Beispiel den Austausch der Wechselverkehrszeichen in der Oströhre und im Tunnelvorfeld – durchführen zu können, kommt es zu einer Änderung der Verkehrsführung auf der A 861 im Tunnel.

Die Verkehrsführung wird wie folgt geändert: Heute, Freitag, ab 13 Uhr bis 19. November, 13 Uhr, ist eine Fahrspur in Richtung Lörrach gesperrt. Vom 19. November, 13 Uhr, bis 22. November, 8 Uhr, wird jeweils eine Fahrspur sowohl in Richtung Lörrach als auch in Richtung Rheinfelden gesperrt. Vom 22. November, 8 Uhr, bis 29. November, 8 Uhr, wird eine Fahrspur in Richtung Rheinfelden gesperrt. Bei Verkehrsbehinderungen kann die Umleitungsstrecke U 22 genutzt werden.