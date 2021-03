Rheinfelden Ab jetzt heißt’s: Testen, testen, testen

Bereits seit vergangener Woche wird das Lehrerkollegium zwei Mal pro Woche getestet. Die knapp 60 Kollegen machten allesamt mit, freut sich der Schulleiter. Die Stadt hat die Schnelltests organisiert, es wird eine spezielle Schulung zur Handhabung durchgeführt, entsprechende Schutzkleidung wurde bereit gestellt. Die Sekretärin sowie einige Kollegen – „die machen das ehrenamtlich“ – sind nun quasi Test-Profis. Die Lehrer melden sich zu fixen Terminen an. Bisher wurde glücklicherweise keiner positiv herausgefischt.

Nun sind auch die Schüler dran. Von insgesamt rund 600 Schülern betreffe das aktuell an die 300, die im Präsenzunterricht sind. Die Stadt habe eine große Anzahl an Testkits besorgt, die bis Ostern reichen müssten, so Habermaier. Dann sollte unbedingt das Land für entsprechend verfügbare Testmengen sorgen, findet er.

Nun müssen zunächst die Fragebögen zur Testerlaubnis an die Eltern verschickt werden. Spätestens Ende nächster Woche soll es dann richtig losgehen. Die Schulleitung hat zudem den Elternbeirat kontaktiert, um so auch die Eltern mit ins Boot zu nehmen.

In anderen Städten würden beispielsweise Apotheken zur professionellen Schultestung mit ins Boot geholt, erklärt der Schulleiter. „Die Durchführung liegt hier indes ausschließlich bei uns“, bemerkt er durchaus kritisch. Die Schüler wenden dabei so genannte „Popel-Tests“ selbst an – unter Anleitung der geschulten Lehrer. „Wir machen das so wie in Österreich.“

Seit Corona gab es am Gymnasium glücklicherweise nur eine Handvoll positiver Fälle, erklärt er. Wichtig ist ihm, dass kein positiv Getesteter oder dessen Mitschüler durch eventuelles Mobbing leiden müssen. Habermaier erzählt von einem vergangenen Fall an der Schule, als krasse Reaktionen durch die sozialen Netzwerke gingen. Das will er nicht noch einmal erleben. Speziell geschulte Lehrer sowie eine Sozialarbeiterin sind daher sensibilisiert und vor Ort, um sich im Falle eines positiven Tests um die Betroffenen zu kümmern. Habermaier betont: „Erst der anschließende PCR-Test gibt wirklich Klarheit, ob eine Infektion vorliegt.“ Diese zweite Testung werde dann aber nicht an der Schule, sondern an entsprechender Fachstelle vorgenommen.

Mobbing von Betroffenen verhindern

Mit den bisherigen Schutzmaßnahmen an seiner Schule ist er zufrieden. Das Gebäude verfüge glücklicherweise über ausreichend viele und große Räume. Der geforderte Mindestabstand zwischen den Schülern sei also einhaltbar. Um die Fünft- und Sechstklässler entsprechend zu trennen, werde eine Klasse auf zwei Räume verteilt. Zwischen diesen liegen Fluchttüren, in denen der entsprechende Lehrer stehe und sozusagen in zwei Zimmern gleichzeitig unterrichte. „Das wird nur bei der Verwendung von Tafel und Beamer etwas kompliziert“, erklärt Habermaier den Schulalltag. Regelmäßiges Lüften sei kein Problem. Zudem bekam die Schule von der Stadt Messgeräte.

Das Georg-Büchner-Gymnasium sieht Volker Habermaier in Sachen Coronaschutz somit gut aufgestellt. Insgesamt ordnet er die Schulen nicht als Infektionstreiber ein. „In Anbetracht der Zahlen bei uns und auch im Austausch mit Rektoren anderer Schulen trifft das bisher nicht zu. Infektionsherde sehe ich eher in der Freizeit, in Betrieben und beim Einkaufen.“ Er hofft, mit der neuen Teststrategie an seiner Schule zur Sicherheit und Offenhaltung beitragen zu können.