Rheinfelden Abend im Zeichen von Mendelssohn

Zusammen mit der Dirigentin Aurelia Pollak, die das Orchester seit 2004 leitet, stürzten sich die aufmerksam assistierenden jugendlichen Streicher, Holz- und Blechbläser aus der Region mit Feuereifer und gutem Gelingen in die nicht ganz leichte Begleitaufgabe.

Zentral in der Mitte des Programms stand die dritte Orgelsonate in A-Dur, die für den pastoralen Tonfall bei diesem Anlass sorgte. Besonders nach der recht forsch einsetzenden „Maestoso“-Einleitung und einem kräftigen Crescendo spielte Simon Falk an der wohlklingenden, restaurierten Späth-Orgel das liedhafte „Andante tranquillo“, den langsamen Schlusssatz, schlicht, kantabel und empfindungsreich.

Rainer Marbach seit fast 30 Jahren am Dirigentenpult

Ein wärmendes Licht in kalten Zeiten ging auf in sieben Chören aus „Paulus“, darunter dem eröffnenden „Mache dich auf, werde Licht!“, einer Hell-Dunkel-Komposition in der Art Durch-Nacht- zum-Licht. Mit diesen Chören hat die Rheinfelder Kantorei unter der umsichtigen und engagierten Leitung von Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach, der den Chor seit fast 30 Jahren dirigiert, reiche Ernte eingefahren.

Die Chorsätze wurden mit großer Innigkeit gesungen. Man hörte auch profunde Männerstimmen in einzelnen Chornummern. Beim Schlusschor („Lobe den Herrn“) spielte das Orchester machtvoll mit Pauken und Trompeten auf.

Überhaupt war die Begleitung der Chöre gut einstudiert vom Jugendsymphonieorchester, bis hin zum zugegebenen Gebet nach Luther-Worten „Verleih’ uns Frieden gnädiglich“, bei dem die Männerstimmen mit Inbrunst die erste Strophe übernahmen und die Frauenstimmen in der zweiten Strophe einsetzten. Es war also ein vielstimmiges Weihnachtskonzert mit einer romantischen Einstimmung auf das Kommende.

Weitere Informationen: Weitere Aufführung am Samstag, 17. Dezember, 18 Uhr, in der Waisenhauskirche Basel.