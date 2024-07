Rheinfelden: Adelbergkirche wird umbenannt

Kirche wird 125 Jahre alt

Doch zurück zur Adelbergkirche: Sie wurde am 17. September 1899 geweiht. In Kürze wird sie also 125 Jahre alt. Zunächst nur als Provisorium bis zum Bau der Christuskirche gedacht, hat das Kirchlein bis heute die Zeiten überdauert und erfreut sich einer regen Nutzung. Zunächst evangelisch, übernahmen die Alt-Katholiken die Kirche im Jahre 1937. Nachdem die KWR in den 1970er Jahren das Gotteshaus erworben hatten, erhielt die Stadt Rheinfelden die Nutzungsrechte der Kirche. Sie verpachtete sie an die alt-katholische Gemeinde. Vor elf Jahren schließlich konnte die Stadt das Kirchlein auf dem Adelberg für einen symbolischen Euro kaufen. Seither trägt sie die Kosten für die Instandhaltung und hat zu Beginn dieses Jahrzehnts für die Sanierung des Türmchens gesorgt. Die alt-katholische Gemeinde zeichnet derweil für den Innenraum verantwortlich, dessen Neugestaltung und Sanierung in diesen Tagen endet.