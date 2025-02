Rheinfelden-Adelhausen: Der Radweg von Adelhausen nach Maulburg wird bald gebaut

Adelhausen hat am Freitagabend den Reigen der Neujahrsempfänge in Rheinfelden beendet. Denn, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt: „Es gibt zwar keine feste Regel, aber Neujahrswünsche sollten nicht länger als im Januar ausgesprochen werden.“ Rund 100 Bürger besuchten den Anlass in der Dinkelberghalle.