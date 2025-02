Rheinfelden-Adelhausen: Neue Begrüßungstafeln

Die alten Begrüßungsschilder sind nicht nur nach Ansicht der Ortsvorsteherin arg in die Jahre gekommen. „Sie sind in einem sehr schlechten Zustand und können nicht mehr renoviert werden“, erklärte Silvia Rütschle.

Aus welchem Material und wie die neuen Begrüßungsschilder aussehen sollen, darüber soll in den nächsten Wochen entschieden werden. Eines steht schon jetzt fest: Es muss darauf genügend Platz für die dorfeigenen Vereinsaktivitäten sein. Es wurde bereits eine Vierer-Gruppe gebildet: Dem Team gehören die neuen Ortschaftsräte Jakob Sailer, Simone Hohler und Maren Maier sowie die langjährige Ortschaftsrätin Gabi Kuder an. Künstlerische Unterstützung soll es von den Bürgern Gerold Limberger und Petra Heck geben. Dazu sagte Ortsvorsteherin Rütschle: „Beim Neujahrsempfang hat mir Gerold Limberger gesagt, er möchte das Projekt sehr gerne unterstützen.“ Gabi Kuder ergänzte: „Ich habe Kontakt mit Petra Heck aufgenommen. Sie hat inzwischen den Vorschlag einer Edelstahlkonstruktion vorgelegt.“ An Ideen mangelt es also nicht im Dinkelbergdorf, denn auch Jakob Sailer, ein Zimmermann, hat sich Gedanken über neue Begrüßungstafeln gemacht. Simone Hohler hat ebenfalls einen Zeichnungsentwurf vorgelegt. Sonja Mack zeigte auf ihrem Handy ein Beispiel-Bild. „Schön, dass ihr euch schon so viele Gedanken gemacht habt. Ich bin für alle Möglichkeiten offen“, brachte Rütschle ihre Freude zum Ausdruck.