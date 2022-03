Rheinfelden Aktuell fünf Brennpunkte

Frage: Was passiert mit den Katzen nach dem Kastrieren, insbesondere nach den Aktionen?

Das kommt auf die Tiere und den Brennpunkt an. Manche bleiben erst mal im Tierheim und werden vermittelt, andere sind so wild, dass sie wieder frei gelassen werden müssen. Das geht aber nur, weil die Anwohner an den Brennpunkten mithelfen und die Tiere mit Futter versorgen. An anderen Orten kann man die Katzen nicht freilassen, da die Umgebung dort nicht tiergerecht ist.

Frage: Sie schreiben in ihrem Brief, dass Katzenmütter verhungern. Haben Sie das schon selbst erlebt?

Schon häufiger. Und dann bleiben die Jungtiere zurück und müssen mit der Flasche versorgt werden. Aber das klappt auch nicht bei allen. Da steht man am Ende vor der Frage: Versucht man es weiter, oder erlöst man das Tier von seinem Leid.

Frage: Was könnte helfen, um diese Brennpunkte gar nicht erst entstehen zu lassen?

Ich bin im Gespräch mit dem Ordnungsamt, um eine Kastrations- und Registrierungspflicht für Katzen anzuregen. Die Signale scheinen mir positiv, dass diese Pflicht kommen könnte.

Straßenkatzen sind keine Wildkatzen. Sie stammen von unkastrierten Hauskatzen ab, die sich draußen mit anderen Katzen vermehrt haben.

Viele Tierschutzvereine führen jedes Jahr Kastrationsaktionen bei Straßenkatzen durch, da eine unkastrierte Katze im Jahr bis zu zwei Würfe mit jeweils drei bis sechs oder mehr Kitten hat, heißt es in einem offenen Brief von Hannelore Nuß. Das unkontrollierte Wachstum der Population setzt die Tiere unter Stress. Die Nahrung wird knapp, und es gibt Revierkämpfe. Zudem fehlt den Straßenkatzen das Jagdgeschick, ohne menschliche Hilfe können sie nur schwer überleben. Der Tierschutzverein appelliert daher an die Besitzer, ihre Freigängerkatzen kastrieren zu lassen. Sinnvoll sei es auch, Wohnungskatzen kastrieren zu lassen, da diese auch abhauen können.

Sofern die Stadt eine Registrierungs- und Kastrationspflicht für Katzen umsetzen möchte, müsse dies über eine Satzung beziehungsweise Verordnung über den Stadtrat geregelt werden. Die Beratungen dazu laufen allerdings noch zunächst intern, so Dominic Rago, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Rheinfelden.

Für die Sterilisations- und Kastrationsarbeiten sowie für die Registrierung kann man dem Tierschutz Rheinfelden über das Konto bei der Sparkasse Rheinfelden, DE23 6835 0048 0002 0193 05, Spenden zukommen lassen.