Rheinfelden Aktuelle Themen in „zeitlosem“ Gewand

Aufgrund der Pandemielage findet keine Vernissage im eigentlichen Sinne statt. Stattdessen ist die Künstlerin am ersten und am letzten Öffnungstag in der Ausstellung persönlich anwesend. Diese ist von Sonntag, 12. September, bis Sonntag, 7. November, immer sonntags von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3G-Regelung.

Die Ausstellung mit dem Titel „Zeitlos“ ist eine Retrospektive der vergangenen zehn Jahre und legt damit den Fokus auf die Acryl- und Ölmalerei, mit der sich die Künstlerin seit 2011, neben ihren Illustrationen, intensiv beschäftigt. In ihren Bildern greift Fahrnländer aktuelle Themen wie beispielsweise die Entfremdung in der Corona-Zeit, politische Spannungen oder der Mensch in einem totalitären System auf.