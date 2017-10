Rheinfelden Alle Beteiligten rechnen mit einem Erfolg

Rheinfelden (lu). Es war noch nicht der – vielleicht erhoffte – große Ansturm zum Start der ersten Dreilandmesse auf dem Tutti-Kiesi-Areal am gestrigen späten Vormittag. Bei der offiziellen Eröffnung durch Messe-Chefin Regina Rieger und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt herrschte dennoch ausschließlich Optimismus, was den Erfolg der dreitägigen Veranstaltung betrifft. Und es ging locker, entspannt und unterhaltsam zu. Das lag vor allen Dingen an der elanvollen und begeisterungsfähigen Art der Organisatorin selbst.

„Unsere Messe ist eigen, individuell, ist als Kleinod zu betrachten und trägt die Handschrift Rheinfeldens“, betonte Rieger zum Messeauftakt in Halle sechs. Sie setze hier bei der kleinen, aber feinen Verbraucherschau auf einen Mix aus lokalen Firmen und regionalen Unternehmen und Anbietern auf „einem sagenhaft schönen Gelände“, so Rieger. „Und auch die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort und im Rathaus hat wunderbar geklappt“, lobte sie. Und von daher stehe – im Erfolgsfall – am Fortbestehen der Dreilandmesse, und zwar dies im zweijährigen Rhythmus, nichts im Wege.

„Wie Sie die Dreilandmesse aufgezäumt haben – à la bonne heure“, brachte Oberbürgermeister Klaus Eber­hardt seine Wertschätzung in Richtung der Veranstalterin zum Ausdruck. 238 Aussteller direkt bei der ersten Auflage, das zeuge von Professionalität. Die neue Messe ergänze sich gut mit den bereits in der Region etablierten Messen. Rheinfelden sei ein hervorragender Standort und brauche sich nicht zu verstecken.

Auch Gustav Fischer, Vorsitzender des Gewerbevereins, war voll des Lobes. „Frau Rieger hat sich bei uns vorgestellt, hat überzeugt – und jetzt überzeugt auch die neue Messe“, erklärte er. Diese Schau könne etwas werden und habe Zukunft.

Keinesfalls als Konkurrenz, eher als eine Bereicherung betrachtet Dieter Maier, Chef der Firma SüMa Maier, die schon seit vielen Jahren die Gartenmesse DiGa rund um Schloss Beuggen veranstaltet, die Dreilandmesse. Daher hat er auch selbst einen Stand in Halle vier gemietet. Und hier präsentiert er schon einmal gleich zwei neue Veranstaltungsangebote für 2018: die „Kulinaria – Genuss und Lebensart“ vom 18. bis 21. Mai sowie die „Feina – Essen, Trinken, Lebensart“ vom 31. August bis 2. September rund um Schloss Beuggen.

Zurück zur Dreilandmesse: Die bietet einen bunten Querschnitt durch die Themen Bauen, Job & Karriere, Mode und Schönheit, Tourismus und Freizeit. Daneben sind jede Menge Aktionen geboten, unter anderem interessante Koch-Shows mit Gastronomen aus der Region. Es gibt Degustationen von Craft-Bieren, Grappa, Olivenöl und Räucherlachs. In Halle fünf dreht es sich nur um Genuss, internationale Spezialitäten und Feinkost. Ein mannigfaltiges Unterhaltungsangebot gibt es zudem im Vacono-Dome mit sportlichem, musikalischem und informativem Programm.

Am Sonntag soll es im Flirt-Modus à la Speed-Dating zum Thema Ausbildung und Beruf in Halle vier zugehen, verspricht Messe-Chefin Regina Rieger.