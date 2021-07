Rheinfelden Alles neu auf dem Rührberg

In der Sitzung des Ortschaftsrates erklärten SAK-Geschäftsführer Jürgen Rausch und das beauftragte Architekturbüro Waibel & Waibel aus Biberach die Planungen für die Ferienanlage. Danach sei die bisherige Gruppen- und Ferienhausanlage aus den 1960/70er Jahren nicht mehr zeitgemäß. Eine weitere Vermietung sei auch sozialethisch unvertretbar.

Der Ort am Waldrand hinter dem zu Grenzach-Wyhlen gehörenden Weiler Rührberg soll seiner Funktion und Bedeutung auch künftig gerecht werden. Die Vertreter des SAK sprachen im Ortschaftsrat Herten über Themen wie Begegnung, Natur-Feiern, Konzentration-Entspannung, Inspiration-Durchatmen. All dies soll sich in den einzelnen noch zu schaffenden Gebäuden wiederfinden. „Innovativ, einzigartig, sozialethisch, ganzheitlich, nachhaltig, niederschwellig, ökologisch und einfach baubar“, hieß es in der Sitzung.

Geradezu euphorisch beglückwünschte CDU-Ortschaftsrätin Sabine Hartmann-Müller den SAK in Bezug auf die Planungen für die Ferienanlage. Besonders erfreut zeigte sie sich darüber, dass auch Studenten mit in die konzeptionelle Planung einbezogen wurden. Das Vorhaben nannte sie eine absolute Bereicherung für die Region. Als gut befunden wurde die Entwurfsplanung auch von den Freien Wählern sowie von der SPD, deren Sprecher Nico Kiefer sich „alles gut vorstellen kann.“

Werner-Mennicke-Haus ist noch nicht gekauft

Nicht zur Sprache kam bei der Vorstellung des Entwurfs das Werner-Mennicke-Haus auf dem Rührberg. Es ist zwar noch nicht an den SAK verkauft, dennoch schließen dessen Planungen das Haus bereits mit ein, was planungsrechtlich auch zulässig ist. Auf Nachfrage erklärte Jürgen Rausch, es sei seit längerer Zeit alles vorbereitet, der Kaufvertrag liege ebenfalls vor. Warum der Hauserwerb noch nicht vollzogen ist, könne er aktuell nicht sagen. Nach Auskunft des Vorsitzenden des Fördervereins des Werner-Mennicke-Hauses, Heinz Nönninger, liege es am Oberkirchenrat in Karlsruhe, wann der Verkauf endgültig stattfindet.

Altlastenproblem befürchtet

Ob die Pläne des SAK auf dem Rührberg so einfach umzusetzen sein werden, bleibt abzuwarten. Im Hintergrund wird nämlich gemutmaßt, dass in den bestehenden Ferienhäusern unter Umständen Stoffe vorhanden sein könnten, die im Falle eines Abrisses dann einer gesonderten Entsorgung bedürften. Es könnte sich dabei eventuell um Dioxin und auch Asbest handeln, wie hinter vorgehaltener Hand zu hören ist.