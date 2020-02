Rheinfelden Alu trennt sich von US-Firma

Partnerschaft 2014 aus der Taufe gehoben

Die Partnerschaft war zum Ende des Jahres 2014 aus der Taufe gehoben worden unter dem Namen „Rheinfelden Americas LLC“, wobei das Buchstabenkürzel „LLC“ für die amerikanische Unternehmensrechtsform „Limited Liability Company“ – auf deutsch. „Unternhemen mit beschränkter Haftung“ – steht. Geplant war eine Produktionsstätte von Aluminium-Bautzen als Rohmaterial für Spraydosen mit einer Kapazität von rund 25 000 Tonnen.

In einer Pressemitteilung anlässlich der Bekanntgabe des Geschäftes zwischen CCL Industrie und der Aluminium Rheinfelden wurde der damalige Alu-Chef Alois Franke mit den Worten zitiert: „Der Markt für Aluminiumdosen und -rohlinge ist von einem weltweiten Wachstum gekennzeichnet.“ Man sei daher glücklich, gemeinsam mit den Kanadiern die eigenen Produktion in Clinton, North Carolina, erweitern zu können, um Amerika mit den Produkten versorgen zu können. Dabei peilte man nicht nur die Vereinigten Staaten als Absatzgebiet an, sondern auch Mittel- und Südamerika.

Kein Abbau in Rheinfelden

Franke betonte damals, dass dieses Engagement in den USA aber keinesfalls einen Abbau von Kapazitäten am badischen Standort bedeuten werde. Vielmehr war für die Löwenstadt ebenfalls eine Produktionsoffensive geplant. Die Herstellung der Aluminiumbutzen sollte von damals 32 000 Tonnen im Jahr auf 40 000 Tonen bis Ende 2017 ausgebaut werden. Dabei soll es eine Option geben auf eine „Toleranz nach oben“, wurde Franke, der im vergangenen Frühjahr 78-jährig nach langer Krankheit verstarb, damals in den Medien zitiert.