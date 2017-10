Rheinfelden Ampelanlage wird umgerüstet

Rheinfelden. Die Ampelanlage bei der Rudolf-Vogel-Anlage wird von Montag, 16., bis Freitag, 20. Oktober, auf LED-Technik umgerüstet. In diesem Zeitraum kommt es daher – voraussichtlich an zwei Arbeitstagen – in der Rheinfelder Innenstadt zu folgenden Verkehrseinschränkungen: Von Oberrheinfelden her kommend wird die Linksabbiegespur nach Grenzach-Wyhlen gesperrt. Aus Richtung Oberrheinplatz können Fahrzeuge außerdem nicht nach links und vom Bahnhof her kommend nicht nach rechts Richtung Bad Säckingen und Schaffhausen abbiegen.

Rücksicht auf Fußgänger

Darüber hinaus werden Auto- und Motorradfahrer von der Stadtverwaltung gebeten, im Bereich der Sperrung auf Fußgänger besondere Rücksicht zu nehmen, da der Überweg von der Bahnunterführung Richtung Oberrheinplatz für Fußgänger geöffnet bleibt.

Die Geschäfte und Parkhäuser der Innenstadt sind weiterhin über das Parkleitsystem erreichbar, heißt es in der städtischen Pressemitteilung.

Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr wird über die Warmbacher Straße, die Mouscron-Allee und den Äußeren Ring eingerichtet.