Ein 59-jähriger Mann, der sich auf einer Sitzbank neben einem Kreditinstitut in der Kapuzinerstraße eine Ruhepause gönnte, wurde am Donnerstag gegen 17.10 Uhr von einem Unbekannten beleidigt und verletzt. Der 59-Jährige habe den Unbekannten angesprochen und ihn gebeten, die Schuhe von der Sitzbank zu nehmen. Als Reaktion sei er dann von diesem beleidigt worden. Der 59-Jährige entschied sich, dieser Situation aus dem Weg zu gehen, und begab sich zu seiner Wohnung in der Kapuzinerstraße. Der Unbekannte sei ihm mit einer Glasflasche in der Hand gefolgt. An der Haustür angekommen, habe er versucht, mit Körperkraft ebenfalls in den Hausflur zu gelangen. Schlussendlich gelang es dem 59-Jährigen, die Tür zu schließen. Dabei verletzte er sich am Unterarm und an der Hand. Der Unbekannte entfernte sich mit einem Mountainbike in Richtung Oberrheinplatz. Er wird wie folgt beschrieben: Zwischen 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, gebräunte Hautfarbe, Fünf-Tage-Bart. Er trug eine dunkle Mütze, eine blaue Daunenjacke, eine grüne Camouflage-Hose und weiße Sneakers. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 / 74 04 0, sucht Zeugen.