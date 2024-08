Rheinfelden: Angler im Jubiläumsjahr gut aufgestellt

Stolz zeigt Vorsitzender Willi Bäckert eine Brutrinne. /Petra Wunderle

Der große Weiher, ein wahres Biotop, wurde vor zehn Jahren entschlammt und wieder so hergestellt, dass Fische auch im Sommer bei Hitze und wenig Wasser noch gute Lebensbedingungen haben. In diesem Revier fischen die Mitglieder Karpfen, Weißfische, Zander und Barsch.

Erhalt der Bachforelle

Seit gut drei Jahren bietet der ASV Rheinfelden einmal im Monat – jeweils am ersten Samstag – einen regelmäßigen Fischverkauf an die Bevölkerung an. Hinzu kommt der Verkauf von geräucherten Forellen und Lachs zu Ostern und Weihnachten. Seit neuestem nimmt der ASV Rheinfelden auch an einem Fischüberwachungsprogramm teil und hat die amtliche Bestätigung der Seuchenfreiheit seiner Forellenbestände erhalten. Somit können auch Besatz-Fische gezüchtet werden. Mit der Zucht und dem Besatz von Forellen leisten Angelvereine einen wichtigen Beitrag zum Schutz und Erhalt der Bachforelle, welche seit diesem Jahr in Deutschland erstmals auf der Roten Liste für Süßwasserfische und Neunaugen als gefährdet eingestuft wurde.

Jugendarbeit läuft gut

Für die Mitglieder stehen neben dem Eisweiher verschiedene Gewässer zum Fischen zur Verfügung. Die Hauptgewässer sind der Rhein und die Große Wiese in Zell. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf die Solaranlage. Kühlanlage, Pumpen und Belüfter für die Fischzucht verbrauchen viel Strom, der dank der eigenen Solaranlage jetzt größtenteils selbst produziert wird. Die erzeugten Fische seien somit nicht nur zu 100 Prozent ein regionales Produkt, sondern in puncto Wasserversorgung, Transport und Verarbeitung auch CO2-neutral, da die Solaranlage doppelt so viel Strom produziert, wie gesamthaft benötigt wird.