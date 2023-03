„Ich wollte nach 18 Jahren in meinem Beruf als Rechtsfachwirtin einfach noch einmal etwas Neues machen“, wird Kaupp in einer städtischen Pressemitteilung zitiert. An ihrer neuen Aufgabe gefallen ihr besonders die Themenvielfalt, die Zuarbeit sowie das Organisieren und das Terminmanagement. „Ich freue mich, dass mir Bürgermeisterin Kristin Schippmann viele Freiheiten lässt und ich mich auch mit Anregungen und Vorschlägen einbringen kann“, sagt Kaupp. In ihrer Funktion als erste Anlaufstelle für die Bürger für den Amtsbereich der Bürgermeisterin fühlt sie sich sehr wohl.