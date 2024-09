Rheinfelden: Antonia Klumbies ist die neue Pfarrerin

Im Gespräch mit der 28-jährigen Pfarrerin bestätigt diese, dass sie sich bereits als Schülerin mit der „Gottesfrage“ beschäftigt habe. Für sie gehe es dabei um das Woher und das Wohin sowie um die eigene Verortung. Diese Überlegungen in die Gesellschaft zu bringen, sei für sie Motivation gewesen, um Pfarrerin zu werden

Die Heilige Schrift den Menschen näher bringen will die Geistliche mit ihren Predigten, mit denen sie die verschiedensten Adressaten erreichen will, so auch durch unterschiedliche Formate. Es sei ihr in diesem Zusammenhang ein großes Anliegen, an die Lebenswelten derjenigen anzuknüpfen, die vor ihr sitzen, sagt die junge Frau.