Rheinfelden Anwohner vor Lärm schützen

Geplant ist: Über die Römerstraße fahren die Feuerwehrmänner nur im Alarm- und Übungsfall an. Die Abfahrt nach dem jeweiligen Einsatz erfolgt über den noch zu bauenden neuen Kreisverkehr. Übungen enden spätestens um 21 Uhr. „Da machen wir deutlich mehr als eigentlich erforderlich wäre“, zeigt sich der OB stolz.

Weiter informiert wurde darüber, dass es mittlerweile bei der Realisierung des Projekts in die nächste Leistungsphase und in die Ausschreibung für die Erstellung des Rohbaus geht – mit den entsprechenden Leistungsstufen, die beim Baubeschluss im Juli 2020 festgelegt worden waren. Bauamtschef Tobias Obert informierte darüber, dass inzwischen die naturschutzrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt vorliegt, so dass die Bauvorbereitungen des Geländes beginnen können.

Letztlich hatte Obert noch eine weitere Info parat: Der Baustellenverkehr soll in nördlicher Richtung und über die Autobahn geleitet werden, sobald das neue Teilstück bis Minseln endgültig fertig gestellt sein wird, was im September erfolgen soll. Eine Regelung für den Baustellenverkehr sei aber so organisiert, dass sich die Fahrzeuge nicht gegenseitig behinderten, so Obert. Und: Der Bau/Umbau des neuen Kreisverkehrs mit zusätzlichem Ast für die Feuerwehr wird nicht begonnen, bevor die Freigabe für die Autobahn bis Minseln da ist.