Rheinfelden: Asiatische Hornissen melden

Während die heimische Europäische Hornisse unter Artenschutz steht, gilt die Asiatische Hornisse als invasiver Einwanderer, dessen Ausbreitung unterbunden werden soll. Anfang dieser Woche wurden in Rheinfelden in einer gemeinsamen Aktion durch die Stadt, den Hornissenfachmann Peter Kaltenbach sowie den Vorsitzenden des Imkervereins Joachim Weber drei Nester (Sekundärnester) der Asiatischen Hornisse entfernt. Die Stadtverwaltung bittet darum, mögliche Nester zu melden, sei es über das Meldeportal des Landes www.lubw.baden-wuerttemberg.de oder per E-Mail an h.baechle@rheinfelden-baden.de.