Rheinfelden Aska drückt die Schulbank

Ochs hatte sich für den Hund entschieden, als sie mit einem Kollegen zum „Welpen-Kennenlernen“ fuhr. Hier sah sie ihre jetzige Hündin und verliebte sich direkt in diese. Mit Aska – so der Name der Australian Shepherd-Hündin – machte sie eine vierjährige Ausbildung bei einem Hundetrainer, der auch schon einige Schulhunde-Teams ausgebildet hat. So lernte Aska die Schule bereits als Welpe. Sie war acht bis zehn Wochen alt, als sie zum ersten Mal in die Schule mitgenommen wurde und konnte sich so früh an Menschen gewöhnen.

Die Hündin tut gut

Zusätzlich widmete Ochs ihre Master-Thesis dieser Thematik und entwarf ein Implementierungskonzept für Schulhunde-Teams. Dabei trifft sie auf eine große Altersspanne bei den Schülern. Diese sind zwischen 16 Jahren und „Anfang 40“ alt. Dass der Hund den Schülern gut tut, ist in den Klassen zu merken, selbst wenn die Auszubildenden zunächst Angst vor Aska haben. „Die Erfahrung zeigt, dass sich diese Angst in den allermeisten Fällen nach den ersten zwei Stunden gelegt hat. Die meisten wollen dann, dass sie zu ihnen kommt, um sie zu streicheln oder um ein Selfie zu machen“, erzählt Ochs. Außerdem gibt es Schüler, die vor Klassenarbeiten anfragen, ob sie Aska streicheln dürfen, weil sie das beruhige.