Rheinfelden: Auch mit 95 kann man noch einen VHS-Kurs machen

Der Kurs war zunächst als „Ablenkung“ gedacht

Das Nähen begleitet die gepflegte Seniorin, die fünf Kinder großgezogen sowie zehn Enkel und acht Urenkel hat, schon seit ihrer Kindheit. Auf die Frage, ob es denn in ihrer Schweizer Nachbarschaft keine Nähkurse gebe, antwortet Egli lachend: „Doch. Aber meine jüngste Tochter hat mich vor über acht Jahren dazu eingeladen, mit ins badische Rheinfelden zu gehen. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt gestorben, und meine Tochter wollte mich mit dem Nähkurs, dieser wöchentlichen Verpflichtung, ablenken.“

So begaben sich Isabelle Egli und Tochter Caroline Thommen mit dem Auto gemeinsam immer am Dienstagabend über die Grenze in den VHS-Nähkurs mit Kursleiterin Lieselotte Endlicher. „Ein toleranter Kurs mit einer super Kursleiterin und äußerst liebenswerten Teilnehmerinnen. Wir sieben Frauen haben seit Anfang an sehr viel Spaß miteinander, und neben dem Nähen genießen wir auch die Geselligkeit – oft bei einem Gläschen Sekt und netter Plauderei. Das muss sein“, gerät Egli ins Schwärmen. Dieser Nähkurs sei ihr sehr ans Herz gewachsen. Und wenn es das Alter erlaubt, soll es für die 95-Jährige noch viele weitere Nähkurse geben.