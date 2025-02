Rheinfelden: Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Auf dem Weg zur bis zum Jahr 2040 zu erreichenden Klimaneutralität unterstützt die Stadt Rheinfelden Privathaushalte seit einigen Jahren durch Förderung von Klimaschutzmaßnahmen. Nach Förderung von Photovoltaikanlagen auf Privatdächern, Balkon-PV-Anlagen und Wallboxen war im Jahr 2023 eine „Energiekarawane“ gestartet, die zunächst in Adelhausen und Nordschwaben umgesetzt wurde und sich dann in Eichsel und Degerfelden fortsetzte. Dieses Jahr soll sie in Minseln weitergeführt werden. Im vergangenen Jahr war zudem die Förderung von Begrünungsmaßnahmen und Solargrundflächen beschlossen worden.