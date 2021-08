Rheinfelden Aufregende Hörerlebnisse

Rheinfelden. Saxofon trifft Posaune: In Rheinfelden kam es zu einem spontanen Bläser-Gipfeltreffen der besonderen Art. Zum ersten Mal traten der in New York lebende Saxofonist Daniel Schnyder, einer der aktivsten und meistgespielten Schweizer Komponisten, und der Rheinfelder Posaunist Dirk Amrein zusammen auf.

In der Christuskirche legten beide in virtuos ausgetüftelten Arrangements von Schnyder eine fantasievolle Reise durch die Jazz-Avantgarde und Neue Musik zurück und zeigten, was „Art of the Duo“ ist. Dabei präsentierten sie die klangliche Vielfalt von zwei Instrumenten in der Schmelztiegel-Musik Schnyders: ein Amalgam aus verschiedenen Genres der Musik des 21. Jahrhunderts, in dem Jazz, Klassik, Anleihen bei Klezmer, südamerikanischer Musik und arabische Rhythmen verschmelzen.