Rheinfelden Aus der Heimat in die Ferne

„Das sind feine, junge Männer“, bestätigt die Oma von Robin Lämmle. Sie hat die Vier mit Kartoffelsalat, heißen Würsten und einem frisch gebackenen Apfelkuchen gerne verwöhnt.

Auf die Frage, wie es denn in dieser Zeit mit der Arbeit aussieht, sind sie sich einig: „In jeder Stadt gibt es Arbeit für uns.“ Sie erklären, dass sie in jeder Zimmerei positiv aufgenommen werden. Oft sei es so, dass im Betrieb urlaubs- oder krankheitsbedingt Mitarbeiter fehlten und sie dann willkommene Handwerker sind.

Dass aktuell die Gasthäuser geschlossen sind, finden die rechtschaffenen Gesellen weniger schön. Denn, so Jorge Pries: „Dann würden wir noch mehr Menschen kennenlernen und Freundschaften schließen“.

Alle Vier haben sehr kurze Haare, Raffael hebt sich dabei mit einem Schachbrett-Musterschnitt hervor. Wie das in Zeiten von geschlossenen Friseursalons funktioniert, erklärt Raffael lachend: „Der Julian weiß, wie man mit einem Rasierapparat umgeht“.

Lothar Knorr, der die jungen Gesellen aus dem hiesigen Raum in Theorie auf die Walz vorbereitet, spricht von einer momentan „schwierigen Zeit“. Dennoch, so der pensionierte Zimmermeister, der selbst sechs Jahre auf der Walz war und heute passend zum Thema ein privates Museum in Lörrach-Brombach betreibt: „Aufgeben wegen Corona darf man nicht, und Arbeit gibt es genug“.

Diese vier jungen Menschen lassen sich jedenfalls nicht aufhalten, sie sind eisern und haben klare Ziele. „Einmal um den Globus“, sagt Micha Geutes. „Cool wäre es, am Schluss auf jedem Kontinent gewesen zu sein.“