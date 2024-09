Beim Verlassen der Autobahn fuhr am Montag gegen 13.20 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer einem vor ihm fahrenden 52-jährigen Motorradfahrer auf, welcher dadurch stürzte und sich schwer verletzte. Der Autofahrer befuhr die Autobahn A 861 von der Autobahn A 98 kommend und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte die Autobahn verlassen. Auf dem Verzögerungsstreifen übersah er einen vor ihm fahrenden 52-jährigen Motorradfahrer, dem er auffuhr. Durch die Berührung stürzte der Motorradfahrer und rutschte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten laut Polizei abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.