Schwer beschädigt hat eine 44-Jährige am Dienstag gegen 8.30 Uhr ihren VW Passat aufgefunden, den sie gut eine Stunde zuvor an der Unteren Dorfstraße abgestellt hatte, berichtet die Polizei. Die komplette Beifahrerseite war zerkratzt, der Außenspiegel abgefahren und der hintere rechte Reifen war platt. Den Schaden am Passat schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/740 40, bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.