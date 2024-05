Mit seinem Mazda befuhr ein 69-Jähriger am Dienstag gegen 14.20 Uhr die Lörracher Straße (B 316) in Fahrtrichtung Lörrach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei durchfuhr er eine massive Gartenhecke und stürzte mehr als einen Meter in ein angrenzendes Gartengrundstück in die Tiefe. Sein Fahrzeug überschlug sich und der Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde laut Polizei durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden von rund 3000 Euro, am Gartengrundstück ein Schaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 / 74 04 0, bittet Zeugen, sich zu melden.