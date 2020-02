Rheinfelden Autoeinbruch und Parkplatzrempler

Ein Parkpatzrempler mit Fahrerflucht ereignete sich am Freitagabend auf dem großen Parkplatz einer Shisha Bar in der Gewerbestraße: Gegen 21 Uhr hatte eine 21-jährige dort ihren BMW geparkt, gegen 1.10 Uhr machte sie sich auf den Heimweg. Hinterherfahrende Freunde bemertken, dass ihr Pkw Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt war. Der Sachschaden in Höhe von 2000 Euro muss auf dem Parkplatz von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden sein.

Ebenfalls am Freitag kam es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Pizzeria an der Bundesstraße. Eine 42 Jahre alte Frau beschädigte mit ihrem Nissan Micra beim Rückwärtsausparken einen silbernen Kombi, welcher mit der Front in Richtung Bundesstraße auf der gegenüberliegenden Seite der Parklücke stand. Die 42-jährige meldete den Unfall erst am Samstag der Polizei. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht nun den Besitzer des silbernen Kombis, welcher am Freitag bei der Pizzeria geparkt hatte.