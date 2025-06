Eine 32-jährige Autofahrerin hat auf der B 34 am Samstag eine rote Ampel überfahren und einen Unfall an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd verursacht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Sie war in Richtung Herten unterwegs. Sie kollidierte mit einem 44-jährigen Autofahrer, welcher mit seinem Fahrzeug von der Autobahnanschlussstelle kommend nach rechts in Richtung Herten abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt.