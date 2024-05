Unbekannte räumten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Fahrzeuge in Nollingen und Karsau aus. Bislang sind der Polizei sechs Geschädigte bekannt. Deren Fahrzeuge standen in der Forststraße, Langentalstraße sowie in der Oberen Dorfstraße. Aus den Fahrzeugen wurden Bargeld, eine Bankkarte sowie eine Sonnenbrille entwendet. Sehr wahrscheinlich waren die Fahrzeuge nicht verschlossen. Die Polizei weist darauf hin, dass jeder sich durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen kann. Die beste Strategie sei bewusstes Verhalten, also: den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun, Wertsachen mitnehmen und das Fahrzeug abschließen.