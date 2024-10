Rheinfelden: Azubis trotzen Pflegenotstand

Fußball Beiderseits Respekt

Derbytime ist am Freitagabend auf dem Rasenplatz des NaturEnergie-Stadions. Gastgeber FSV Rheinfelden empfängt am am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, den TuS Binzen. Die Partie beginnt um 20 Uhr. Es ist das erste Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Klubs.