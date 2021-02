Rheinfelden Badische Rote für den Hertener Roten

Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin sagte in seiner Laudatio, dass Winkler lange Jahre mit politischem Verstand, Geschick und Weitsicht die Entwicklungen und die Geschicke von Herten begleitet habe. Dabei habe er niemals hinter dem Berg gehalten und sei mit ganzer Kraft für seine Überzeugungen und Ansichten eingetreten. Der scheidende Kommunalpolitiker sei dabei auch oft angeeckt und habe nicht immer den leichten Weg gewählt, aber gerade dies habe ihn auch menschlich gemacht. Die Beharrlichkeit und Geradlinigkeit habe Winkler auf seinem politischen Weg ausgezeichnet, lobte der Ortsvorsteher.

Im weiteren Verlauf erinnerte Littwin auch an die Stationen, die Winkler vom Ortschaftsrat in Herten auf die große politische Bühne im Landtag führten, dem er als Abgeordneter angehörte. Auf diese Weise seien 42 Jahre kommunalpolitischer Arbeit zusammengekommen, die auch mit einem Präsent gewürdigt werden sollten. Und so überreichte der Ortsvorsteher am Ende eine qualifizierte Auswahl badischer Rotweine, also keinen „Hertener Roten“. Ironisch fügte Littwin an, dass es schließlich ein Leichtes gewesen wäre, dem „Hertener Roten“ mit „Hertener Roten“ etwas Gutes zu tun.