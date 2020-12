Rheinfelden Bald würdigere Wohnverhältnisse

Die dreigeschossigen Wohngebäude werden in so genannter Holzständerbauweise errichtet. Verwendet werden in der Schildgasse auch Pläne, die in Lörrach bei einem Architektenwettbewerb für eine Gemeinschaftsunterkunft entstanden waren, ein Vorhaben, das dann aber nicht zustande kam. „Es entstehen hier würdige und angemessene Unterkünfte, kein Luxus“, erklärte Gerhard Blattmann.

Anklang fanden die Pläne im Bau- und Umweltausschuss. Alle Fraktionen sind froh, dass endlich etwas „Würdiges und Angemessenes“ entsteht. Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist es gar ein Quantensprung. Allerdings drängt die Stadt darauf, den bisher bestehenden Rad- und Fußweg am südlichen Rand des Geländes zu erhalten, weil er eine gute Verbindung Richtung Karsau und Beuggen darstelle. Die Verhandlungen laufen aber noch.

Letztlich begrüßte auch Ortsvorsteher Jürgen Räuber die künftigen Optimierungen in Sachen Gemeinschaftsunterkunft, die ja auf Karsauer Gemarkung steht. Weil die Unterkünfte in der Schildgasse bereits eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich haben, regte er an, aus historischen Gründen in irgendeiner Form zumindest eine der Baracken für die Zukunft zu erhalten.