Rheinfelden: „Baracken“ an der Schildgasse werden abgerissen

In den vergangenen Monaten seien die meisten Bewohner bereits auf andere Gemeinschaftsunterkünfte (GU) im Landkreis verteilt worden oder seien in private Wohnungen umgezogen. Sobald die Unterkunft unbewohnt ist, sollen die Aufräumarbeiten beginnen. Noch verwendbare Einrichtungsgegenstände sollen in anderen Unterkünften weitergenutzt oder bis zu einer weiteren Verwendung eingelagert werden. Die Büroausstattung des Wohnheims werde in der neuen GU weiterverwendet.

Bereits Ende diese Monats wird die Containeranlage in der alten Unterkunft abgebaut, bevor am 4. November der Abriss der teils noch aus den 1940er-Jahren stammenden Gebäude (im Volksmund „Schildgasse-Baracken“ genannt) beginnt. Parallel dazu wird der erste Bauabschnitt des Neubaus auf dem Nachbargrundstück voraussichtlich im Januar bezugsfertig sein und den Betrieb mit zunächst 150 Plätzen aufnehmen. Bereits vor der Eröffnung werden die Mitarbeiter der Sozialbetreuung vor Ort sein, um den Einzug der künftigen Bewohner vorzubereiten. Bis Mitte 2026 soll der gesamte Bau fertiggestellt sein und insgesamt Platz für 350 Menschen bieten, bei einer verdichteten Belegung sogar für bis zu 470 Menschen, heißt es in der Mitteilung weiter.