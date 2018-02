Rheinfelden Bauert: Grüne sehen Streuobstwiese

Das Baugebiet „Bauert“ geht jetzt in die Offenlage. Dies hat der Rheinfelder Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Der Zustimmung ging noch eine Diskussion voraus, die Heiner Lohmann von den Grünen anstieß. Er hatte sich bei der Vorberatung im Hauptausschuss der Stimme enthalten, da seine Fraktion noch Beratungsbedarf sah. In diesem Gespräch stießen er und seine beiden Mitstreiterinnen in der „Abwägung der Umweltbelange“ – Gutachten „Kunz“ – auf einen Hinweis, bei dem Gebiet könne sich um eine Streuobstwiese handeln. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen würde seiner Meinung folglich nicht ausreichen, wie der Gutachter festhält. Lohmann schlug daher vor, an anderer Stelle eine neue Streuobstwiese anzupflanzen. Schließlich liege das Areal laut Regionaplan innerhalb eines Vorranggebietes für Naturschutz und Landschaftspflege.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Stadtbaumeister Wolfgang Lauer griffen diesen Hinweis auf und verwiesen auf die Kosten für ein Gutachten als Grundlage für die Ortsbestimmung einer neuen Streuobstwiese. Lauer sprach von ungefähr 35 000 Euro. Daher schlug Eber­hardt vor, für diesen Betrag Streuobstbäume im Dorf pflanzen zu lassen. Zudem könnte man die Bauvorschriften, die sowieso schon das Setzen eines Baumes pro Grundstück fordern, dahingehend konkretisieren, dass es ein Obstbaum und kein Ziergewächs sein müsse. Die Verwaltung wird jetzt eine dahingehenden Vorschrift einfügen.

SPD-Sprecher Alfred Winkler zweifelte generell daran, dass es sich überhaupt um eine Streuobstwiese handelt. Er sprach „von einer Matte mit Obstbäumen“, die zudem auch ungepflegt sei. Und für diese Aufgabe jemanden zu finden, sei ausgesprochen schwierig, fügte er hinzu. Auf Nachfrage durch den Oberbürgermeister schilderte die Ortsvorsteherin Silvia Ritschle: Die Bäume stünden nur am Rand des Gebietes und seien keine gepflegten. Sie ergänzte auch noch: „Und zwei sind vom jüngsten Sturm umgelegt worden.“