Rheinfelden Bauruine sorgt in Warmbach für Frust

„Ich bin erschrocken, als ich die illegale Ablagerung von Bauschutt und Müll auf dem Grundstück an der Barrystraße in Warmbach vor Ort in Augenschein nahm“, sagte Warmbachs Stadtteilbeiratssprecher Dieter Wild bei der Sitzung des Gremiums am Mittwoch. Der Zustand sei vor allem für die unmittelbaren Nachbarn grenzwertig. Für das gesamte Dorf sei dies sehr störend. Erfreut zeigte man sich in den Reihen des Beirats darüber, dass sich das Ordnungsamt mit der Sachlage mittlerweile auseinandergesetzt hat. Daher hofft man nun darauf, dass Baumüll und Unrat schnellstens beseitigt und fachgerecht entsorgt werden.